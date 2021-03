Kein Osterfest für Thiem und Lili Paul

Erst vor einer Woche war Lili Paul heimlich bei ihrem Freund Dominic Thiem.

Fernbeziehung. Sie haben es nicht wirklich leicht, was die gemeinsame Zeit angeht. Tennis-Star Dominic Thiem und Roncalli-Artistin Lily Paul führen seit dem Spätsommer letzten Jahres eine Fernbeziehung. Er tourt mit der ATP durch die Welt und sie modelt und lebt vornehmlich in Deutschland. Doch erst kürzlich trafen sich Domi und seine Lily in Wien. Auf eine Wiederholung des Treffens müssen aber beide jetzt warten.

Business-Trip nach Wien mit etwas Zweisamkeit

Planung. Aus einem gemeinsamen Osterfest wird nämlich nichts, denn Paul wird erst nach dem Oster-Lockdown Mitte April (beruflich) wieder in Wien sein. Zeit für Zweisamkeit mit Thiem wird es dann aber wahrscheinlich nicht allzu viel geben, da die aktuelle Nummer 4 der Tennis-Weltrangliste zu diesem Zeitpunkt bereits mitten in den Vorbereitungen für die Sandplatz-Saison ist und kurz darauf zum Turnier in Monaco jettet.