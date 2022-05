Lugners Neue tanzt an der Stange

Der Baulöwe kam mit neuer Begleitung zum Opening vom Kleinod Stadtgarten. Sabrina alias "Panther" ist eine echte Raubkatze

"Panther" heißt Richard Lugners (89) neues "Tierchen" Sabrina Haut. Und der Name ist Programm, denn die fesche Wienerin ist eine echte Raubkatze. Auf Facebook schreibt sie in ihrem Steckbrief, dass sie Gogo-Tänzerin und Promo Girl ist. Sabrina weiß also wie man sich im Takt bewegt und das imponiert dem Baumeister natürlich auch. Kennengelernt habe man sich am Flughafen. "Wir kennen uns schon länger, aber sie hat sich nach dem Aufruf der Tageszeitung ÖSTERREICH vergangenes Jahr wieder bei mir gemeldet". erzählt "Mörtel.

Sabrina zeigt gerne Haut

Sabrina Haut liebt es viel von ihrem Körper zu zeigen. Dass daran nicht mehr alles naturbelassen ist, ist kaum zu übersehen. Auch mit Lugners Vorgänger posierte sie immer wieder spärlich bekleidet in den sozialen Medien.

Bei der Tierchen-Modenschau am Samstag (7. Mai) läuft Haut zwar nicht mit, dafür wird man sie in Zukunft noch öfters an der Seite des Baulöwen sehen. Sie bringt ihn wieder zum Strahlen. Vor allem aber ist Sabrina sehr sympathisch und was Lugner wichtig ist: "Sie passt auch vom Sternzeichen zu mir."