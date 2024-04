In Ketten und Geschirr: Ö3-Star Kratky zeigt seine Miezen

Robert Kratky fährt mit zwei Kätzchen durch Wien spazieren

Der Gagen-Kaiser des ORF (443.000 Euro im Jahr 2023) sorgt wieder einmal für Fan-Furore. Auf Instagram filmt sich Robert Kratky selbst beim Autofahren. Dann offenbart er, dass er auch zwei Kätzchen an Bord hat.

Kratkys Kätzchen sind gut angeschnallt © Instagram

In Ketten und Geschirr sind die beiden gut gesichert. Die eine Samtpfote liegt entspannt in ihrem Körbchen, die andere genießt die Sightseeing-Tour durch Wien und steht aufgeregt am Fenster. Was genau Kratky mit den beiden Katzen auf dem Rücksitz vor sich hatte, war nicht ganz klar. Amüsant sind die Szenen aber auf jeden Fall.