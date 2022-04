Kiesbauers ''Starmania''-Look sorgt erneut für Lacher

Auf Twitter gab es während der 'ORF-Show wieder nur ein Thema: Arabella Kiesbauers Garderobe

"Heutige Schätzfrage: wie viele Geschenkschleifen wurden für Arabellas Top verarbeitet", schreibt ein User auf Twitter. Gemeint ist natürlich Kiesbauers "Starmania"-Outfit, das auch dieses Mal wieder sehr an die 80er Jahre erinnerte. In der vierten Finalshow der Casting-Sendung trug die Moderatorin ein rote Bluse mit Puffärmeln und transparentem Stoff, dazu eine gestreifte Hose in Schwarz mit roten Blumen an den Knien.

Alle Augen auf Arabella

Mittlerweile ist es bereits Tradition, dass Arabella Kiesbauer durch ihre Outfitwahl polarisiert. "Garderobe, who hurt you", will ein weiterer Twitter-Nutzer wissen. Bis dahin drehen sich die Kommentare nur um ihren Look. Andere gehen jedoch auch unter die Gürtellinie und werden an dieser Stelle nicht wiederholt. Die Moderatorin ist aber nicht die einzige, die bei den Zusehern nicht gut wegkommt. "Lili sitzt heute zweimal in der Jury", in Anspielung auf die identischen Outfits von Paul-Roncalli und Leona König, und meine "Ohren klirren bei Marco", waren weitere Statements der Zuschauer.