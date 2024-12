Kinderwunsch & Liebe: SIE hat Gabaliers Herz gestohlen

Der Volks-Rock'n'Roller spricht über einen ganz besonderen Menschen und lässt dabei tief in seine Seele blicken.

Im Podcast "May Way" spricht Andreas Gabalier (40) erstaunlich offen über seine Familienplanung und verrät auch gleich, für wen sein Herz zurzeit schlägt. "Im tiefsten Inneren gibt es ein weiches großes Herz", sagt der Musiker. Auch wenn er stets nach außen den unantastbaren Volks-Rock'n'Roller gibt, berührt eine Person ihn tief: seine Patentochter Mathilda. „Wenn sie mir um den Hals fällt und sagt ‚Ich hab dich so vermisst‘, dann bringt das mein Herz wirklich zum Schmelzen.“

Mehr lesen:

Späte Vaterfreuden

Immer wieder musste Gabalier viel Kritik einstecken und sich gegen Medienberichte wehren, doch er habe gelernt, damit zu leben. Beruflich könnte es für den Sänger nicht besser laufen, doch privat hat er noch einen großen Wunsch offen. „Ich wollte immer Kinder haben.“

Es sei zwar noch nicht ausgeschlossen, dass er noch welche bekomme, doch die richtige Frau dafür habe er noch nicht gefunden. Er bewundere Freunde, die spät Väter wurden und sieht darin etwas Positives: „Sie sagen, sie sind viel entspannter als sie es mit 30 gewesen wären.“





© TZOE/Fuhrich

Single oder vergeben?

Zu seinem Beziehungsstatus möchte Gabalier dann aber doch nichts sagen. Nur so viel sei verraten: "Ich bin sehr glücklich, es geht mir sehr gut." Für ihn sei klar: "Die Liebe muss man stets aufs Neue lernen." Seit der Trennung von Silvia Schneider im Jahr 2019 sah man den Musiker nicht mehr mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Es wurden ihm zwar viele Liebeleien angedichtet, bestätigt wurde aber keine davon.