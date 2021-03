"Kottan ermittelt"-Regisseur nach Herz-OP verstorben.

Kult-Regisseur, Maler und Autor Peter Patzak ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Der "Kottan ermittelt"-Regisseur starb am Donnerstag nach einer Herz-OP, nachdem er zuvor per Hubschrauber in das Krankenhaus Krems geflogen werden musste.

