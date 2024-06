Erst im Dezember eröffneten Fälbl und seine Vanessa die "Greisslerei" - jetzt ist der Traum geplatzt

Die "Greisslerei" in der Cottagegasse im 19. Wiener Gemeindebezirk hätte das Cottageviertel bereichern sollen. Seit Dezember steht dort Kabarettist Christoph Fälbl gemeinsam mit seiner Frau Vanessa hinter der Theke und versorgt das Grätzl mit Schmankerln. "Ich wollte eine Mischform aus Gastronomie und Greissler anbieten. Wir kochen jeden Tag frisch und bieten aber auch verschiedene Produkte an", so Vanessa damals. Dass die Lage zwar interessant, aber wenig frequentiert ist, war dem Paar von Anfang an klar. Nahversorger findet man in unmittelbarer Nähe aber auch keine und so entstand die Idee zum Greissler mit Café und Bistro.

Jetzt dürfte der Traum vom Bistro geplatzt sein. Via Facebook sucht Fälbl einen Nachmieter des Lokals. "Schweren Herzens suchen wir, aus familiären Gründen, einen Nachfolger für unsere Bistro - Greißlerei!", postet der Comedian. Als Ablöse werden 38.000 Euro veranschlagt - dafür ist die Miete mit nur 352 Euro im Monat ein absolutes Schnäppchen. Bleibt zu hoffen, dass sich jemand dafür findet und die Greisslerei weiter bestehen bleibt.