Kurz vor Hochzeit: Lugner hat "Tierchen"-Verbot

Nur Christina "Mausi" Lugner ist als Gast zur Hochzeit eingeladen

Am Samstag (1. Juni) läuten zum sechsten Mal die Hochzeitsglocken. Diesmal nimmt Richard Lugner (91) sein "Bienchen" Simone Reiländer zu seiner Ehefrau. Die meisten Infos zum Ablauf sind bekannt. Das Medienspektakel wird über die Landesgrenzen hinaus verfolgt. Im Rathaus gibt es jedoch nur begrenzt Platz. 50 Leute dürfen live dabei sein, wenn "Mörtel" die Ringe tauscht.

Lugner: "Schmusen mit anderen..."

Bei seinem Geburtstag im Oktober tanzten noch etliche "Tierchen" an. Die wird man bei der Hochzeit vergebens suchen, denn wie Richie im Gespräch mit oe24 verrät, sind nur "Christina und Lydia vor Ort." Also und "Mausi" und "Wildsau". Letztere auch nur, weil sie für die anderen Gäste und das Brautpaar singen wird. "Schmusen mit anderen Tierchen gibt es nach der Hochzeit nicht mehr", sagt Lugner. Also ein "Tierchen"-Verbot? Seine Verlobte Simone klärt auf: "Es wäre einfach unpassend gewesen, war aber nie ein Thema, da Richard gar nicht auf die Idee kam.

"Tierchen bei Geburtstag erlaubt"

Nach Mörbisch dürfen im Sommer dann auch wieder alle "Tierchen" mitkommen. Simone erlaube auch, dass sie "standesgemäß" bei Richards 92. Geburtstag antanzen.