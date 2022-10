× Leona König: Die sexy Looks der Klassik-Lady

Die bildhübsche Klassik-Expertin ist auch in Sachen Mode immer top.

Chic. Egal ob im Fitness-Center oder am Red Carpet – Leona König weiß genau, wie sie die Blicke auf sich zieht. Die Kultur-Mäzenin zählt zu den am besten gekleideten Society-Ladys das Landes und strahlt im „kleinen Schwarzen“ ebenso wie in ihren Gala-Roben. „Mode ist für mich eine Art von Kunst, die ich als Frau auch gerne mal genieße“, schmunzelt König im ÖSTERREICH-Talk.

© carostrasnik ×

Traumhaft Leona König zeigt gerne Bein

© carostrasnik ×

Unwiderstehlich: König glitzert im sexy Minikleid

© carostrasnik ×

Leger: Auch in Oliv macht König gute Figur

© carostrasnik ×

Elegant: Die Society-Lady im langen Abendkleid.

Das zeigt die Förderin von Klassik-Nachwuchsstars auch im kommenden Y-Magazin, für das sie dieser Tage vor der Kamera stand. Im ORF ist König wieder ab 27. November in ihrer wöchtentlichen Sendung Stars & Talente zu sehen.