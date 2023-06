Leona König spricht über die Liebe und ihr 'Baby'

Heute sucht Leona König Talente im TV. Ihre große Liebe hat sie schon gefunden.

Finale. Seit nunmehr sieben Jahren ­unterstützt sie hochbegabte Nachwuchstalente – Die Goldene Note zählt inzwischen zu den Fixsternen am ORF-Showhimmel. Heute Abend (20.15 Uhr, ORF 2) kämpfen die Wunderkinder bei Stars & Talente 2023 in ORF 2 um die begehrten Trophäen – und die Anerkennung von Star-Juroren, ­darunter Opernliebling Rolando Villazón.

Leona König und ihr Partner Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz bei den Salzburger Festspielen.

Leona König mit Alexander Wrabetz

Talk. Mastermind, Moderatorin und Mutter einer hochbegabten Teenager-Tochter Leona König spricht im MADONNA-Talk über ihr Show-„Baby“ und ihre Liebe zu Alexander Wrabetz.

Liebe. Der einstige ORF-Chef sei auch beruflich eine große Stütze für Leona: Er ist wirklich ein unglaublich toller Partner für mich. Wir passen schon extrem gut zusammen.“ Im Gegensatz zu früher sei sie mit ihm endlich entspannt und es herrsche überhaupt kein Kampf in dieser Beziehung. „Es funktioniert alles perfekt und ideal. Er kennt sich auch bei allem, was ich mache, gut aus, gibt mir gute Ratschläge und unterstützt mich“ , schwärmt Leona. Auf die Frage, wann die Hochzeit folgt, zeigt sich König entspannt. „Man kann alles auf sich zukommen lassen. Ich konzentriere mich erst auf alles, was Spaß macht.“