Liebes-Aus für ORF-Star Norbert Oberhauser

Der Moderator hat sich von seiner Ehefrau Sarah getrennt. Das Paar hat zwei Kinder

Spätestens seit "Dancing Stars" ist er einem breiten Publikum bekannt. Erst tanzte Norbert Oberhauser als Promi-Kandidat, dann übernahm er gar die Moderation. Der Publikumsliebling ist seit neun Jahren mit seiner Sarah verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder, doch jetzt soll alles aus sein. Wie "Style Up Your Life!" berichtet haben sich Norbert Oberhauser und seine Frau vor kurzem getrennt. "Es ist noch nicht offiziell, weil es noch ganz frisch ist. Derzeit klären wir noch die organisatorischen Fragen", verrät er gegenüber dem Magazin.

Wie es weitergeht, ist noch unklar. Die Familie lebt in einem Haus in Baden. In Zukunft werde man wohl zwei Wohnsitze haben. Norbert Oberhauser zählt zu den beliebtesten männlichen Moderatoren. Er wurde bereits zweimal mit einer Romy geehrt und moderiert seit 2019 an der Seite von Verena Scheitz das ORF-Vorabendmagazin "Studio 2".