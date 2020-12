Roncalli-Tochter Lili Paul und Tennis-Champion Dominic Thiem sind ein Paar.

Just eine Story auf Instagram ließ die Gerüchteküche brodeln: Dominic Thiem (27) zeigte ein Bild seines Abendessens, Tofu-Curry mit Reis. Pikant an am scharfen Abendmahl: Er dinierte nicht alleine - ihm gegenüber eine Dame, von der man nur die Hände sehen konnte, samt schön manikürter Nägel. Wer ist sie?

© Instagram

Lili Paul und Dominic Thiem: So ernst ist ihre Liebe

Bald schon kam die Vermutung auf, es handle sich um die Roncalli-Tochter Lili Paul und tatsächlich: ÖSTERREICH wurde aus dem engsten Umfeld der beiden bestätigt: „Ja, sie sind ein Paar.“ Noch im Frühjahr und Sommer hatte Thiem einige Dates mit Werbegesicht Chiara Pisati. Doch es blieb beim amikalen Umgang. Bei Lili hingegen habe es richtig gefunkt. Die Liaison soll bereits seit Oktober bestehen. Seit dann „liked“ der Tennis-Star auf Instagram auch alle Fotos von Lili. Umgekehrt ist es nicht anders. Wie wild werden da die Herzchen verteilt!

Thiem meint es ernst mit Lili Paul

Dass Thiem, der Privates meist geheim hält, jetzt mit dem Romantik-Date in die Offensive geht, ist laut seinen Freunden ein Zeichen, dass es mit Lili ernst ist.