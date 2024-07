Der Serienstar zeigt sich ganz verliebt auf Instagram.

Lilian in Love! "Soko Donau"-Star Lilian Klebow feiert ihren Hochzeitstag und lässt ihre ganze Insta-Crowd an ihrem Glück teilhaben.

Mehr zu Klebow

Gemeinsame Kinder

Die Schauspielerin und Moderatorin ist nun seit 2011 mit ihrem Erich Altenkopf, ebenfalls Schauspieler, verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Eine 2014 geborene Tochter und einen 2017 geborenen Sohn.

Romantische Ansage

In ihrem Insta-Post zum Hochzeitstag findet sie berührende Worte für ihren Ehe: "Du hast mich jeden Tag getragen mit deiner Liebe. An hellen wie an dunklen Tagen. Ich bin für alle dankbar. Und dafür das du so oft stolz auf mich bist. Wir sind laut. Und bunt. Und viel."

Feier

Zum Text gibt es einige Bilder, die das Paar und Stationen ihrer Liebe zeigen. Gefeiert wurde heute - trotzdem Lilian arbeiten musste - standesgemäß.