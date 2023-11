Lilian Klebow: 'Mein Ehe-Geheimnis'

Die Schauspielerin erklärt, wie sie nach 12 Ehejahren das Kribbeln aufrecht erhält

12 Jahre Ehe, zwei gemeinsame Kinder und unterschiedliche Wohnsitze - Schauspielerin Lilian Klebow (43) und Ehemann Erich Altenkopf (54) sind noch immer verrückt nacheinander. Wie das trotz oder gerade wegen der Fernbeziehung funktioniert? Im Gespräch mit "Bunte" erklären die beiden ihr Beziehungsmodell: "Seit 14 Jahren pendle ich nun zwischen München und Wien. Ich würde das aber nicht als Fernbeziehung bezeichnen, da ich ja jede Woche mit dem Zug nach Hause fahre, und davon habe ich in all den Jahren noch nie eine Woche ausgelassen. Meine Familie steht für mich immer an erster Stelle, ohne sie kann und will ich nicht sein", erklärt Altenkopf.

Klebow: "Bei uns sind die Rollen verkehrt"

Das Geheimnis ihrer Liebe läge in der Kommunikation: "Wir lachen viel gemeinsam, aber streiten auch gerne miteinander, denn beides gehört zum Leben dazu", sagt Klebow. Ich glaube, wir erlauben uns einfach mehr, unsere Liebe auszuleben, als es vielleicht andere tun. Und je mehr wir nach Perfektion streben, desto weniger funktioniert eine Beziehung", fügt Altenkopf hinzu. Zudem sei Klebow froh darüber, dass ihr Mann nichts von der konventionellen Rollenverteilung hält: "Mein Mann ist definitiv der Romantiker in unserer Beziehung. Ich war das gar nicht und bin auch diejenige bei uns, die den Hochzeitstag vergisst. Was das angeht, sind bei uns allgemein die Rollen verkehrt. Während mein Mann mir etwas erzählt, tausche ich die Glühbirnen aus. Aber das macht unsere Beziehung auch so lustig."