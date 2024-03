Lugner: "Babyelefant" enthüllt Sex-Nachrichten

Nachdem Daniela Kennedy von Richard Lugner aus dem Streichelzoo geworfen wurde, veröffentlichte sie einen Chat

Viel Aufregung um "Babyelefant" Daniela Kennedy - Richard Lugner hat sich in der Vergangenheit schon mehrmals wegen ihres OnlyFans-Accounts von ihr distanziert. Jetzt ließ er erneut wissen, dass Daniele nie Teil seines "Streichelzoos" war. Kennedy sei nur für einen Dreh spaßhalber mit einem Tiernamen versehen worden.

Für die zeigefreudige Dame ist das ein Schlag ins Gesicht. Sie schrieb dem Baumeister eine erzürnte Nachricht: "Was habe ich getan, dass ich gefeuert bin? Hab es gerade über die Zeitung erfahren", schreibt sie. Alle Erklärungen scheinen jedoch nutzlos, denn, wie der Chatverlauf zeigt, waren diese Richard nicht einmal eine Antwort wert.

WhatsApp-Verlauf auf Facebook

Der WhatsApp-Chat landete auf Facebook. So weit so gut. Doch Daniela offenbarte noch viel mehr: "Gibt es bei euch im Sexshop Ladegeräte für den Womernice (Womanizer), den du mir geschenkt hast? Kann nicht laden, bin in Not", schreibt sie. Darauf antwortete Richie noch, verwies auf den Orion-Shop. Dem ein oder anderen aufmerksamen Facebook-User ist das natürlich auch aufgefallen: "Ladekabel hoffentlich erhalten", schreibt einer.