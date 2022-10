Lugner: Beauty-Behandlung nach 90er-Party

Baumeister Richard Lugner feierte bis 1.00 Uhr in der Früh, jetzt lässt er sich verschönern

Nach so einer wilden Partynacht braucht es ein bisschen Regeneration. Diese gönnt sich Richard Lugner nach seiner 90er-Feier in der Wiener Hofburg heute Abend in Form einer Kosmetikbehandlung bei Bader am Petersplatz. Ganz erholt hat sich der Baumeister auch gesundheitlich noch nicht: "Die Verkühlung ist hartnäckig", sagt er im ÖSTERREICH-Talk. Das Büro lässt er heute erst einmal aus.

Blutbehandlung

Am Freitag will "Mörtel" sich dann wieder seiner berühmten Blutbehandlung bei Professor Bader unterziehen. Eigentlich wäre es Zeit für einen Erholungsurlaub, doch der ist momentan nicht drinnen. "erst wieder nach Weihnachten." Dann geht es wie jedes Jahr für Lugner auf die Malediven. Mit welcher Begleitung, ist noch offen.