Lugner & Co.: Lockdown-Flucht auf die Malediven

Odyssee für Christian Mucha und Ehefrau Ekaterina. Bei Lugner lief alles glatt.

Bei den Bildern könnte man neidisch werden! Doch angesichts der beschwerlichen Anreise, die Verleger Christian Mucha und seine Ehefrau in Kauf nehmen mussten, gönnt man ihnen die Entspannung auf den Male­diven. „Nach gefüllten 245 Mails mit dem Hotel, nach dem Ausfüllen von 1.842 Dokumenten, nach Tests und zahlreichen Diskussionen“ ging es für das ­Mucha-Ehepaar am 24. Dezember Richtung Malediven. „Mit sechs kotzenden Indern an Bord des Wasserfugzeugs“, schreibt Mucha auf Facebook.

Doch die Hauptsache sei, dass nun alle, inklusive Ekaterinas Mama, wohlauf sind. Gleich nach der Ankunft konnte auch schon das Posieren für die sozialen Netzwerke beginnen.

© privat

Glückselig

Für Baumeister Richard Lugner (88) war die Anreise weniger beschwerlich: „Ich bin wieder mit Kapitän Wanninger geflogen. Ein Koch von Do&Co war auch an Bord. Da gab es köstliches Lachs-Tartar als Vorspeise“, schwärmt Mörtel. Eine Kleinigkeit muss Richard aber doch bemängeln. „Der Bungalow ist schön, aber eher für einen Wochenendtrip geeignet.“