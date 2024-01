Lugner: Das ist Priscilla Presleys Wunsch

Der Baumeister verrät, dass die Schauspielerin bereits Pläne für Wien hat - wenn ihr Jetlag diese zulässt

Lugners Fahrplan zum Opernball ist klar: Wie immer wird sein Star-Gast am Dienstag (zwei Tage vor dem Ball der Bälle) in Wien landen. Am Mittwoch (12.00 Uhr) gibt es dann die Pressekonferenz mit anschließender Autogrammstunde in der Lugner City. Normalerweise plant "Mörtel" dann das gemeinsame Abendessen für Donnerstag am Tag des Opernballs, doch das soll heuer anders sein.

Priscilla möchte zweimal mit Lugner essen

Richard Lugners diesjähriger Star-Gast Priscilla Presley scheint sich bereits sehr auf den Gastgeber und den Ball zu freuen. "Wir haben die Bestätigung, dass Priscilla zweimal mit uns Abendessen gehen möchte", verrät der Baumeister jetzt. "Sofern sie keine Probleme mit dem Jetlag hat." Die Lokale werde man noch nach ihrer Ankunft festlegen. Ob Presley auch ein Tänzchen mit dem Baulöwen wagen werde, sei aber noch unklar.