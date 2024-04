Lugner: DESHALB pfeift er auf Mausis "Hochzeitsverbot"

Richard Lugner und sein "Bienchen" Simone Reiländer werden am 1. Juni standesamtlich heiraten, auch wenn seine Ex-Frau Christina dagegen ist

"Simone und ich werden am Samstag den 1. Juni 2024 in kleinem Kreis standesamtlich heiraten", verlautbarte Richard Lugner (91) im Gespräch mit oe24. Und das trotz der großen Aufregung in den letzten Tagen. Zur Erinnerung: "Mörtels" Verlobte Simone Reiländer plauderte den Termin unabsichtlich aus. Das weckte schlafende Hunde. Denn Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner ist das Datum gar nicht recht. Richard dürfe nicht vor seiner Tochter Jacqueline (30) heiraten.

Lugner: "Ding der Unmöglichkeit"

Für Lugner unverständlich: "Ich weiß ja gar nicht, wann meine Tochter heiratet. Mir ist ihr Hochzeitstermin nicht bekannt. Vielleicht weiß Mausi da mehr als ich", sagt er und erklärt auch gleich, wieso es bei dem Termin bleibt. "Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, Simone zu sagen, wir verschieben die Hochzeit, nur weil Mausi das will. Da wäre sie unendlich beleidigt und würde überhaupt nichts mehr von mir wissen wollen."

Kirchliche Hochzeit erst im Oktober

Immerhin: Die standesamtliche Hochzeit werde nur in kleinem Kreis stattfinden. Am 12. Oktober 2024 "werden wir uns auch den kirchlichen Segen im Stephansdom mit Dompfarrer Toni Faber holen", verrät der Baumeister. Das ist einen Tag nach Richard Lugners 92. Geburtstag. Da kann dann gebührend gefeiert werden.