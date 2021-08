× Lugner: Erstes Tierchen musste Heimreise antreten

Auf Wunsch von ATV musste Mörtel ein Tierchen von der Yacht kicken.

Schade. Gerade einmal ein paar Tage auf See, musste Kapitän Richard Lugner bereits eine erste harte Entscheidung treffen. „Ich musste rote und blaue Bänder verteilen und man sagte mir dann, dass eine Dame aus dem ‚blauen Team‘ raus muss“, ärgert sich Mörtel im ÖSTERREICH-Talk. „Beim Frühstück mussten dann alle gemeinsam die Entscheidung treffen, was eigentlich keiner wollte, da die Gruppe zusammengewachsen war“, so Lugner weiter. Letztendlich fiel die (sehr tränenreiche) Entscheidung auf die „schöne Barbara“.

Barbara musste leider gehen.

Vielleicht war sie auch gerade wegen ihres Aussehens ja der einen oder anderen ein Dorn im Auge …

Zickenkrieg bei Mörtel-Trip.