× Lugner ist jetzt (Tauf-)Pate

Richard Lugner fungierte bei der intimen Zeremonie für das "Bambi"-Baby als Taufpate

Lusy, die Tochter von Richard Lugners (89) Ex-Freundin Nina "BambI"-Bruckner wurde am Sonntag im engsten Kreise der Familie im Stephansdom getauft. Dompfarrer Toni Faber übernahm die Zeremonie in der kleinen Seitenkapelle des Wiener Wahrzeichens. Der Baumeister selbst feierte holprige Premiere als Taufpate. "Stars24" war exklusiv dabei und wurde Zeuge der skurrilen Szenen: "Wie heißt die Kleine", fragte Lugner gleich zu Beginn und erklärte, dass er etwas verwirrt gewesen sei, weil er anhand der Einladung nicht erkennen konnte, um wen es sich handelt. Als ihm der Dompfarrer noch einmal erklärte, was seine Aufgabe als Taufpate sei und der Name der kleinen "Bambi"-Tochter immer wieder fiel, sagte 'Mörtel': "Ach, Lusy heißt sie. Das ist ja die Abkürzung von Lugner City." Kurzes Gelächter brach aus, dann widmete man sich wieder dem eigentlichen Geschehen.

Faber betete, dass Lugner die kleine Lusy nicht fallen lässt

Richard Lugner mit Nina "Bambi" Bruckner und der kleinen Lusy

Ex-'DSDS' Kandidatin Lydia Kelovitz sang für den kleinen Täufling. Nina, Ehemann Senad und Lusys drei Geschwister lasen Fürbitten und "Mörtel" trug sie zum Taufbecken. "Pass auf, dass du nicht hineinfällst und bitte schau auch, dass die Kleine nicht abstürzt", warnte Toni Faber. Lusy war die Situation auch nicht ganz geheuer. "Nina, nimm sie bitte. Sie weint immer, wenn ich sie halte", sagte Lugner. Zugegeben, das sah auch ein bisschen unbeholfen aus, was er da versuchte. Allerdings ist es schon eine Weile her, dass "Mörtel" ein Baby im Arm hielt. Es kam aber zum Glück niemand zu Schaden. Als dann nach einer halben Stunde alles überstanden war, lud "Bambi" Familie und Freunde ins Max Grillhouse by huth ein. Dort konnte der Bau-Löwe endlich wieder entspannen.

Luci oder Lusy?

Übrigens: Als Taufgeschenk gab es für Lusy oder wie Richard Lugner sie nennt, "Luci" Gutscheine für die Lugner City.

"Mörtel" hatte Schwierigkeiten am Taufbecken

Lydia Kelovitz sang

Papa Senad entzündete die Taufkerze