Lugner lässt es in der Hofburg krachen

Am Dienstag wurde Richard Lugner 90 Jahre alt – heute feiert er sein Jubiläum.

Prunkvoll. Wenn einer weiß, wie man Feste feiert, dann ist es Richard Lugner. Und seinen 90. Geburtstag wollte der Baulöwe am Samstag mit einer Mega-Party in der Wiener Hofburg begehen. Dabei sah es Anfang der Woche noch gar nicht gut aus, ob Mörtel auch fit genug dafür sein würde. Eine Verkühlung streckte ihn seit letzter Woche nieder und Schonung war angesagt. Seinen Ehrentag am 11. Oktober verbrachte er erst im Büro und Abends auf einem Promi-Event. Danach war wieder Ruhe angesagt.

Für Samstagabend soll Lugner aber wieder fit sein und möchte die rund 200 handverlesenen Gäste in der Hofburg empfangen.

Gäste. Auf der Gästeliste finden sich neben Ex-Frau Mausi und Tochter Jacqueline auch (fast) der komplette Streichelzoo und zahlreiche VIPs. So haben sich unter anderem Politiker Norbert Hofer, TV-Liebling Alfons Haider, Beauty-Doc Artur Worseg oder ÖVP-Chef Karl Mahrer zum Dinner von Do&Co angesagt.

Show. Dazu bietet Mörtel auch viel Unterhaltung. Neben einer Show-Einlage des Zirkus Louis Knie stehen auch ein Operettensänger und Tanzmusik am Programm, die bis nach Mitternacht für Stimmung sorgen sollen. Eine Frau an seiner Seite wird man heute aber nicht sehen. Trotz anwesendem Streichelzoo ist Lugner offiziell solo bei seiner Feier.

Jubiläum. Zusätzlich zu seinem 90er begeht Lugner auch gleich ein zweites Jubiläum. Er feiert auch das 32-jährige Bestehen seiner Lugner City.

Doppelte Gratulation an den Baumeister!