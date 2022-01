Lugner: Nach Trennung zurück zur Ex?

Kaum ist Richard Lugner wieder zu haben, umgarnen ihn die schönen Frauen.

Gefragt. Das neue Jahr startete Richard Lugner (89) wieder einmal solo. Zu Weihnachten trennten sich der Baumeister und seine Verlobte Simone (40) wegen Differenzen, über die man nicht weiter sprechen möchte. Der begehrte Junggeselle kann sich seither nicht mehr vor Angeboten retten: „Wenn Sie wüssten, was ich an Nachrichten bekomme“, sagt er. Viele davon seien selbst für „Mörtels“ Geschmack zu freizügig.



Revival? Auch eine seiner Ex-Frauen soll seit der Trennung wieder reges Interesse an Lugner zeigen. „Cathy hat mich gefragt, ob wir uns im neuen Jahr wieder häufiger sehen wollen.“ Denkt er gar ein Liebes-Comeback mit der Skandal-Ex? „Nein, so viel kann ich sagen: Es wird kein Revival mit einer meiner Ex-Frauen geben.“ Und mit Simone? „Das werden wir sehen. Ausschließen will ich es nicht. Ich vermisse sie sehr, da wir doch viel Zeit miteinander verbracht haben.“

© Getty Images ×

Mörtels Ex Cathy Lugner



Ruhe. Nach all den Streitereien wegen der Corona-Schutzimpfung verrät Lugner: „Simone hat sich jetzt sogar mit Pfizer boostern lassen. Das passt eigentlich gar nicht zu ihrer Einstellung.“ Bevor sich „Mörtel“ wieder dem Thema Liebe widmet, urlaubt er erst einmal alleine auf den Malediven: „Da gibt es ja auch genug Frauen für mich …“