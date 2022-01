Lugners einsamer Start ins neue Jahr

Nach der Trennung von seiner Simone fängt das neue Jahr für Lugner nicht gut an.

Schock. „Wir sind zur Überzeugung gekommen, dass wir zwei unterschiedliche Charaktere sind, die zu wenig harmonisieren“ – mit diesen Worten verkündeten Richard Lugner und seine Simone kurz nach Weihnachten ihre Trennung und die damit verbundene Auflösung ihrer Verlobung. Details zur Trennung wollen beide nicht bekannt geben. Nur so viel verriet Simone ÖSTERREICH: „Wir haben uns sehr gewünscht, dass es funktioniert. Hat es schlussendlich aber nicht.“

Keine Begleitung für Urlaub im Paradies

Allein daheim. Am 6. Jänner hätte das Paar gemeinsam zum Traumurlaub auf die Malediven aufbrechen sollen. Das ist jetzt aber Geschichte. Auf Nachfrage betonte Mörtel, dass Simone nicht dabei sein wird. Und wie Lugner jetzt erzählt, werden dieses Jahr auch seine Tochter Jacqueline und deren Freund Leo Kohlbauer nicht mitfliegen. „Vermutlich fahr ich alleine“, seufzt Lugner. Eine Entscheidung, die der umtriebige Baumeister vielleicht noch einmal überdenken sollte. Schließlich wagte Star-Astrologin Gerda Rogers einen Blick in Mörtels Liebes-Sterne und könnte sich ein Liebes-Comeback mit Simone gut vorstellen.

Neustart. Wahrlich kein guter Beginn des Jahres, in dem Lugner im Oktober seinen 90. Geburtstag feiern wird. Dass das Single-Leben nichts für ihn ist, betont er auch in seinen Wünschen für das neue Jahr. 2022 soll Lugner neben einem Ende der Pandemie und Gesundheit vor allem eine Partnerin zur Beendigung seines Single-Daseins bringen. Ein Wunsch, der ihm hoffentlich in Erfüllung gehen wird, damit Mörtel seine Liebe doch noch findet.