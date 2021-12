Nach Liebes-Aus: Das sagen "Bienchen" und Lugner

Nach vielen Unstimmigkeiten haben sich ''Mörtel'' und seine Simone getrennt.

Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Das dürften sich auch Richard Lugner und seine Verlobte „Bienchen“ Simone (39) gedacht haben – sie gaben am Montag ihre Trennung bekannt. Noch vor zwei Monaten feierte das ungleiche Paar seine Verlobung zum 89. Geburtstag von „Mörtel“. Danach hätte seine neue Liebe in die Döblinger Villa ziehen sollen.



Doch das Zusammenziehen stand von Anfang an unter keinem guten Stern.



