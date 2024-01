Lugner: Opernball-Duell mit Ex-"Schwiegersohn" Helmut Werner

Richard Lugner zeigt sich wenig beeindruckt vom Star-Gast seines Ex-"Schwiegersohnes" Helmut Werner

Es ist lange her, dass Richard Lugner (91) und Helmut Werner (39) als Einheit den Opernball besuchten. Dieses Jahr werden sie beide unabhängig voneinander mit Loge und Stargast glänzen. Künstlermanager Werner ist überzeugt, dass er mit Heino den besseren Gast nach Wien bringt. Lugner belächelt dies: "Gestern hat sich die APA bei mir beschwert, dass ohne mich mir heuer gar nichts los wäre am Ball."

Lugner ätzt: "Heino halte ich nicht für einen Opernball-Stargast"

"Mörtels" Tochter Jacqueline Lugner gelang es heuer, Priscilla Presley als Opernball-Gast zu gewinnen. Die Schauspielerin wird am 6.2. in Wien landen und zeigt sich bisher ganz unkompliziert. Sogar ein Tänzchen will sie mit Richard Lugner wagen. Dass Helmut Werner mit einem Schlager-Star antanzt sei ihm herzlich egal: "Ich halte Heino ja nicht für einen Opernball-Stargast", sagt er.

Ansage an Lugner: "Es gibt einen neuen Platzhirsch"

Am Tag von Lugners Pressekonferenz mit Priscilla Presley werde auch Helmut Werner noch eine Überraschung präsentieren: "Es kommt etwas Großes. Die Lugners können sich warm anziehen. Es ist ein neuer Platzhirsch da und der heißt Markus Deussl", lässt Werner ausrichten.

Wen halten Sie für den besseren Star-Gast? Voten Sie hier: