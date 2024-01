× Lugner: Presley fliegt Linie und will noch in der Ballnacht abrauschen

Bisher zeigt sich die Schauspielerin als unkompliziert. Jeden Tag bekommt Lugner neue Infos zu ihrem Wunsch-Programm

Privatjets, Sonderwünsche und Zickereien - Richard Lugner (91) ist von seinen bisherigen Opernball-Stargästen einiges gewöhnt. Heuer scheint er Glück zu haben: "Priscilla Presley hat noch keine Sonderwünsche geäußert." Abgesehen davon, dass sie gar zweimal mit ihrem Gastgeber und dessen Entourage Essen gehen möchte. Presley fliegt übrigens Linie, wie "Mörtel" freudig feststellte. Sie komme am Dienstag (6.2.) in Wien an und wolle dann gleich in einem Restaurant dinieren, sofern der Jetlag dies zulässt.

Rätsel um Opernball-Kleid

Was der Baumeister bisher erfolglos herauszufinden versucht: "Ich würde gerne wissen, welches Kleid sie zum Ball trägt." Diesbezüglich habe man jedoch noch keine Info bekommen. Lugner wolle verhindern, dass sein Star-Gast auch heuer wieder in Weiß zum Ball der Bälle erscheint, denn dieser Fauxpas ist Jane Fonda letztes Jahr passiert.

© Tischler ×

Priscilla Presley: Rückflug in der Ballnacht?

Nach dem ganzen Opernball-Marathon wolle sich Presley nicht etwa ausschlafen. "Sie möchte schon um 6 Uhr in der Früh wieder zurückfliegen. Das halte ich aber für keine gute Idee, denn dann kann sie den Ball gar nicht genießen", verrät Lugner. Sie müsse dann schließlich schon gegen 4 Uhr auf dem Flughafen sein.