Lugner: Protokoll des Streichelzoo-Kriegs

Richard Lugner diskriminierte Daniela Kennedy alias "Babyelefant" wegen ihres Gewichts

Alles begann mit einer Einladung von Richard Lugner (89) an seine "Tierchen". Sie alle sollten bei der Modenschau in der Lugner City am kommenden Samstag mitlaufen. Eine freute sich besonders darauf: Daniela Kennedy alias "Babyelefant". Diese wurde jedoch kurzerhand ausgeladen. Die Begründung: "Daniela ist halt nicht die schlankeste und Miss Moda hat keine Kleidung in Elefantengröße." Für das ehemalige Model brach eine Welt zusammen. "Das ist diskriminierend. Ich habe dort schon sehr oft eingekauft und ihre Sachen passen mir perfekt", entgegnete sie. Im Hintergrund bettelte sie bei Miss Moda darum, doch noch bei der Show mitlaufen zu dürfen.

Kolibri ersetzt Babyelefant

Statt Daniela wurde Bahati Venus ("Kolibri") als Model ausgewählt. "Ich glaube, die mögen mich nicht", schrieb Daniela Kennedy an Richard Lugner. "Ich habe mir gerade noch einmal die Mode angeschaut. Das würde mir alles passen. Ich gehe jetzt noch einmal zu Miss Moda einkaufen, dann glaubt man mir." Zum Schluss verlangte sie von "Mörtel", dass er ihr einen anderen Tiernamen geben solle. "Die glauben, ich bin fett, weil ich Babyelefant genannt werde."

Demütigung für Daniela Kennedy

Laut Richard Lugner habe man jetzt eine gute Lösung für alle gefunden. "Daniela darf im Elefantenkostüm an der Modenschau teilnehmen." Sie werde immer wieder auf der Bühne zu sehen sein. Na, ob das nicht fast die größere Demütigung ist, als nicht mitzulaufen?