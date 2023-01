Lugner schlürft schon wieder Cocktails

Richard Lugner scheint es tatsächlich schon viel besser zu gehen

Der Urlaub auf den Malediven startete für Richard Lugner (90) anders als gedacht. Tagelang konnte der Baumeister das Hotelzimmer nicht verlassen, doch nachdem er Antibiotika verschrieben bekam, ging es langsam bergauf. Jetzt scheint "Mörtel" wieder ganz der Alte zu sein.

© zVg

Auf einem neuen Schnappschuss zeigt er sich beim mexikanischen Abend im Four Seasons Hotel mit einem Sombrero auf dem Kopf und einem Cocktail in der Hand. "Ich habe das Bett verlassen und den Abend genossen", sagt er. Spätestens zum Opernball will der Baulöwe wieder ganz fit sein, denn dann präsentiert er wieder einen amerikanischen Star-Gast. Wer das sein wird, steht noch in den Sternen, doch so viel ist sicher: Es wird wieder eine große "Mörtel"-Show.