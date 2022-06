Lugner: ''Simone passt perfekt zu mir''

Es scheint, als können Lugner und Simone nicht die Finger voneinander lassen.

On-off. Letzten Herbst verlobten sich Richard Lugner und Simone Reiländer am Geburtstag des Baumeisters. Drei Monate später war dann alles vorbei. Zu unterschiedlich war die Auffassung bei vielen Dingen. Aber obwohl sich die beiden trennten, verloren sie sich nie aus den Augen. Immer wieder traf man das Ex-Paar gemeinsam auf Events. In letzter Zeit immer öfter …

Liebe. „Simone passt laut Gerda Rogers perfekt zu mir. Mit ihrer Erfahrung und der Position, die sie in ihrem Job einnimmt, würde sie auch beruflich voll und ganz zu mir passen und eine Ergänzung meines Teams sein“, freut sich Lugner, dessen Kompliment aber eher wie eine Stellenausschreibung klingt.

„Ich glaube, wir haben unsere gegenseitigen Stärken erkannt. Offen ist, ob wir unsere Freundschaft vertiefen oder vielleicht mehr daraus wird. Das steht in den Sternen“, so Mörtel zu ÖSTERREICH. Man würde es ihm auf jeden Fall wünschen, damit er seinen 90. Geburtstag im Herbst an der Seite seiner neuen, alten Liebe feiern kann.