× Lugner: So lief das Date mit 'Goldesel'

Richard Lugner und Ex-Flamme Anastasia ließen es in Wien krachen

Ein Treffen mit Elvis und Marilyn Monroe, Dinner in einer Achterbahn und scharfe Schüsse - Richard Lugner (89) legte sich für sein Date mit Anastasia (34) ins Zeug. Mit der deutschen Bauunternehmers-Tochter flirtete Lugner bereits 2018. Damals wurde aber nichts festes daraus. Den Namen 'Goldesel' verlieh er ihr, ob ihrer wohlhabenden Familie. Richtig romantisch war die Reunion der beiden allerdings nicht, denn auch Anastasias Kinder waren mit von der Partie. "Ich habe ein Programm für die Kleinen erstellt. Freitags sind sie in Wien angekommen. Da gab es Sightseeing, Lipizzaner, Time Travel, Stephansdom und Do & Co." Bei einem Prater-Bummel schoss der 'Goldesel' dann gegen Lugner. Natürlich nur an einem der Schießstände. "Anastasia hat scharfe Munition! Sie hat besser getroffen als ich", erzählt der Baumeister lachend.

© zVg ×

Bespaßung à la Lugner

Samstags habe "Mörtel" dann eine Behandlung bei Doktor Bader gehabt. Danach ging es in die Lugner City, zum Roller Coaster Restaurant, ins Madame Tussauds zu Lugners Zwilling und in den Marchfelderhof. Bei so vielen Aktivitäten bekommt man Freizeitstress vom Zuhören. Ginge es nach Richard Lugner, hätten aber noch mehr Programmpunkte Platz gehabt. Am Sonntag (27.2.) führte der Baumeister seine Gäste noch in den Tiergarten Schönbrunn, in die kaiserliche Wagenburg und in die Prunkräume des Schlosses. Kommt es bald zu einem richtigen Date zwischen "Mörtel" und dem "Goldesel"? "Die Kinder sind so begeistert von Wien, dass sie wiederkommen wollen", sagt Lugner. Also gleich von Anfang an Patchwork...schließlich wollte der Baulöwe mit seiner Ex-Verlobten Simone noch ein Kind. Jetzt hat er gleich zwei dazu bekommen.

© zVg ×