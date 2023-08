Lugner: So soll meine Traumfrau aussehen

Richard Lugner glaubt noch immer daran, dass er seine große Liebe findet - so können Sie den Baumeister kennenlernen

Richie und die schönen Frauen - diese Geschichte hat noch lange kein Ende, wenn es nach dem Baumeister geht. Richard Lugner trennte sich vor über zwei Monaten von seinem "Täubchen" Elisabeth. Seither ist ihm keine Frau mehr ins Haus geflattert.

Lugner: "Sie soll attraktiv sein"

Der Baumeister gibt die Suche auch mit 90 Jahren nicht auf. Doch wie soll die perfekte Frau für "Mörtel" aussehen? Welche Eigenschaften muss sie haben? "Sie soll zumindest etwa 45 Jahre alt sein und Erfahrung in kaufmännischen Belangen haben, da ich sie neben meinen Kindern zur Unterstützung in der Lugner City einsetzen möchte", verrät er. Wichtig wäre auch, dass sie in der Nähe wohnt. Und zum Äußeren? "Sie soll attraktiv sein. Haarfarbe egal."

Vielleicht sind Sie Lugners Traumfrau?

Ein Foto genüge zur Beurteilung, ob ihm eine Frau gefällt. "Wenn sich jemand melden möchte, dann bitte wieder per Mail mit Foto und Handynummer", startet Richard Lugner einen neuen Dating-Aufruf. Damen, die Interesse haben können an richard.lugner@lugner.at schreiben.