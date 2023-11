Lugner wünscht sich "eine Frau unterm Christbaum"

Der Baumeister ist erneut auf der Suche nach einem Für-immer-"Tierchen"

Richard Lugner sucht wieder einmal nach einer Frau für den Rest seines Lebens. Die Anforderungen sind mit 91 Jahren endlich auch ein bisschen anders. Früher war die Busengröße und das Aussehen wichtig, mittlerweile möchte der Baumeister unbedingt jemanden, der sein Erbe weiterführt. "Sie sollte über 45 Jahre alt sein und mich persönlich in der Lugner City unterstützen." Er könne sich auch vorstellen, das Unternehmen nach seinem Tod an seine Liebste weiterzugeben. "Sie soll einschlägige Berufserfahrung haben", erklärt er.

Bewerbungen gerne gesehen

Der Baumeister hat also nur einen Wunsch ans Christkind: "Ich wünsche mir eine Frau unterm Baum." Fünf Ehen hat "Mörtel" bereits hinter sich. Etliche "Tierchen" wollten nur ausgehalten werden und die letzte Verlobung ist geplatzt. Dennoch gibt Lugner die Hoffnung nicht auf. Falls Sie Interesse an einem Treffen mit dem Wiener Original haben, können Sie dieses gerne per Mail an richard.lugner@lugner.at bekunden.