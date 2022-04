Lugners ''Babyelefant'' liefert Après-Ski-Hit

Nach dem Streit um ihre Figur, besingt Daniele Kennedy alias "Babyelefant" ihre Rundungen

"Ich bin das Elefantenbaby und eine super sexy Lady", so lauten die anspruchsvollen Lyrics eines neuen Songs, der aus der Feder von Daniela Kennedy alias "Babyelefant" stammt. Den Namen wählte Richard Lugner damals für den Neuzugang im Streichelzoo, ob ihres etwas fülligerem Körper. Vor kurzem wurde auch genau das zum Streitpunkt zwischen "Mörtel" und Daniela. Sie sollte bei einer Modenschau mitlaufen, doch Lugner verwehrte ihr die Teilnahme, da das Modelabel angeblich keine Kleidung in ihrer Größe zur Verfügung stellen konnte.

Lugner-Freundin wandelte Wut in Song um

"Sie ist halt nicht die schlankeste", begründete Lugner die Absage. "Das ist so diskriminierend"; schrieb Kennedy am Boden zerstört, doch ihre Wut wandelte sie jetzt in einen Happy Song um - und dieser hat Potenzial der neue verhasste Ohrwurm auf den Après-Ski-Partys zu werden. Ein Pech, dass jetzt gerade die Skisaison zu Ende geht. Das Lied zum Reinhören finden Sie jedenfalls exklusiv unten im Video, aber VORSICHT! Sie könnten es bereuen...