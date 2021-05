Baby Nummer vier von Nina 'Bambi' Bruckner hat einen ausgeprägten eigenen Willen!

Das vierte Kind von Nina 'Bambi' Bruckner ist noch nicht einmal geboren und macht schon Troubles .

Lugners Bambi Nina: Plötzlich Kaiserschnitttermin!

Wie Nina auf Instagram nun verkündete, hat sich ihre kleine Tochter Lyla im Bauch wieder umgedreht. Statt mit dem Köpfchen nach unten zu liegen, sitzt sie nun in Mamas Bauch. Da viele Ärzte oder Hebammen eine sogenannte Steißgeburt heutzutage nicht mehr beherrschen, wird in diesem Falle dann sehr oft ein Kaiserschnitt gemacht.

Spontane Drehung während der Wehen?

Und so ist es nun auch bei Nina, die bereits einen Termin für die Schnittgeburt ausgemacht hat. Das gefällt der feschen Brünetten aber gar nicht: "Spritzen-aufschneiden - rausnehmen- zunähen - und das bei vollen Bewusstsein- na Hurra- ich bin eh so ein Angsthase was Op‘s betrifft", schreibt sie auf Instagram. Doch noch ist nichts entschieden... es gibt durchaus Kinder, die sich erst während der Wehen mit dem Köpfchen nach unten drehen! Wir drücken der baldigen Vierfachmama die Daumen!