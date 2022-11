Lugners Opernball Comeback

Richard Lugners Vorbereitungen für den Opernball laufen auf Hochtouren.

Vorfreude. Auch wenn Richard Lugner seit ein paar Wochen wegen einer hartnäckigen Verkühlung kürzertreten musste, arbeitet er dennoch im Geheimen eifrig an seinem Comeback am Opernball. Die erste Neuerung dabei ist, dass Mörtel am 16. Februar nicht wie in den letzten Jahren auf den 2. Rang verbannt sein wird, sondern seine Loge im 1. Rang beziehen wird. Was seinen Stargast angeht, gibt sich Lugner wie gewohnt schweigsam.

Sechs Superstars in der engeren Auswahl

Topsecret. „Wir haben sechs Stars in unserer engeren Auswahl. Eine Agentur in Los Angeles führt gerade die Verhandlungen für uns“, lässt Mörtel im ÖSTERREICH-Talk durchblicken. Mehr Hinweise will er nicht geben. Auch was seine Begleitung angeht, hält sich Lugner noch bedeckt. „Ich bin in letzter Zeit zu wenig aktiv, was mögliche Kandidatinnen angeht, weil ich verkühlt war. Ich laufe auf Sparflamme, habe aber noch viel vor“, schmunzelt Lugner.

Sein letzter Gast war 2020 die italienische Schauspielerin Ornella Muti. Für das meiste Aufsehen sorgte 2014 Kim Kardashian. Sein Lieblings-Star über alle Jahre ist bis heute ­Sophia Loren.