Lum!x: So klingt unser ESC-Hit!

Offiziell wurde unsere Songcontest Hit noch immer nicht präsentiert. auf YouTube gibt's aber nu eine erste Hörprobe: So klingt "Halo" von Lum!x feat. Pia Maria

Am 10. Mai will Lum!x mit den Dancefloor-Hit „Halo“ in Turin den Sprung ins Song Contest Finale (14. 5.) schaffen. Offiziell hat der ORF unseren Song noch immer nicht präsentiert. Das soll erst in den nächsten Tagen passieren. Möglicherweise am 11. März. Aber auf YouTube ist nun eine erste Hörprobe aufgetaucht: 95 Sekunden treibende Electropop-Beats mit Ohrwurm-Qualitäten. Die junge Sängerin Pia Maria setzt dabei starke Akzente. Die Fans sind begeistert: „Ich liebe es“, „Österreich auf Final-Kurs“ oder „Mein Song Contest-Favorit“.

Ukraine. Bei den Wetten liegt Österreich damit aktuell auf Platz 27. Die neuen Favoriten sind die Folk-´Rap Truppe Kalush Orchestra aus der Ukraine.

So klingt unser ESC-Hit: