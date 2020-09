Masken-Show bei Modewoche

Gestern Abend stand in Wien der Austrian Fashion Award auf dem Programm.

Style. Unter normalen Umständen würden beim Opening der MQ Vienna ­Fashion Week 1.000 Mode-Fans Platz nehmen. Doch heuer ist alles anders. Gerade einmal 400 geladene Gäste durften gestern Abend an der Eröffnung teilnehmen.

© tzoe artner

Darunter auch Prominen­te, wie Kultur-Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, Life-Ball-Gründer Gery Keszler, „Shopping Queen“ Ekaterina Mucha, Miss Vienna Beatrice Körmer, Unternehmerin Katharina Stumpf, die Designer Niko Niko, Sabine Karner und Eser Akbaba, die auch in den nächsten Tagen ihre Kollektionen präsentieren werden. Beim Opening gestern Abend wurde die ausgerufene Masken-Pflicht dann fast schon zelebriert – VIPs wie Designer zeigten ihre modischen Interpretationen. Bevorzugte Farbe war – wie immer – Schwarz!

© tzoe artner

Programm. Die Modewoche bietet diese Woche jede Menge Fashion-Highlights: Am Mittwoch sorgt das Label Callisti für eine Masken-Show der besonderen Art. Niko Niko und Sabine Karner stehen am Donnerstag am Programm.