Mathea mit skurriler Dessous-Show

Sängerin Mathea postet erneut heiße Bilder, die bei den Fans Frühlingsgefühle hochkommen

Bei diesem Anblick kommen die Instagram-Follower trotz der kalten Temperaturen ins Schwitzen. Sängerin Mathea zeigt sich erneut spärlich bekleidet auf ihrer Seite. In einer weißen Korsage mit Blümchen und Spitzenelementen posiert sie im Wald und bringt die Fans in Frühlingsstimmung. "Wow", "Oh Gott". "Ich glaube, ich träume" und "Du bist so heiß", lauten einige der Kommentare unter den Bildern.

Nicht alles an Matheas Bildern gefiel den Fans

Einzig: Die neongelben Handschuhe, die Mathea zu ihren Dessous trägt, irritiert einige: "Gleich WC putzen. Gar keinen Bock", schreibt einer in Anlehnung an Gummi-Handschuhe. Mit über 6.000 Gefällt-mir-Angaben hat die Musikerin aber vor allem eines erreicht: Aufmerksamkeit für das Produkt, Die fesche Wienerin ist seit kurzem Testimonial für die Unterwäschemarke Tezenis.