Mathea: So nackt ist ihre 'Summertime Love'

Österreichs Pop-Prinzessin präsentiert ihren neuen Song - heißes Video inklusive!

Eine Sommer-Liebe und ganz viel Liebeskummer - davon kann Sängerin Mathea ein Lied singen. "Mir ist so kalt, dass ich fast erfriere", heißt es in ihrem neuen Song "Summertime Love". Und das obwohl die diesjährige Hitzewelle in die Geschichte eingehen wird.

© Moritz Schaich Mathea zeigt sich im Video in heißen Outfits ×

Mathea heizt ein

Für Hitzewallungen sorgt Mathea auch mit dem zugehörigen Musikvideo. Darin posiert sie lasziv in einem transparenten Kleid. Darunter trägt sie nur einen schwarzen String-Tanga. "Zieht euch warm an", schreibt sie auf Instagram unter den Clip. Die 25-jährige Musikerin sorgt damit erneut für Fan-Furore: "Fürs Outfit brauchst du einen Waffenschein", heißt es in den Kommentaren.

© Moritz Schaich Matheas neue Single "Summertime Love" ×

Mit "Summertime Love" teilt Mathea wieder einmal eine sehr persönliche Geschichte mit ihren Zuhörern. Die Schuld an ihrem Liebes-Aus gibt sie ganz klar der heißesten Jahreszeit. Jedoch nicht in Form einer traurigen Ballade. Im Gegenteil: Die Anschuldigung, kommt im verträumten Dance-Pop-Sound daher. "Hoff, dass du wieder bei mir bist, wenn der Schnee unter meinen Moonboots schmilzt“, singt sie hoffnungsvoll.