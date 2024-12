Christina Lugner verbrachte die letzten Tage in Italien, wo sie unter anderem auch durch Venedig schipperte.

Am 12. Dezember wird "Mausi" Christina Lugner beim Ski-Opening am Stuhleck die Piste runterwedeln. Zuvor machte sie jedoch noch Venedig unsicher. Die Ex-Frau von Baumeister Richard Lugner (†91) hat, wie berichtet, ein Penthouse in Lignano. Dort ist Christina bereits gut vernetzt. Gemeinsam mit Freunden besuchte sie die schöne Lagunenstadt Venedig.

Neue Begleitung in Venedig?

Dabei wurde es (fast) schon romantisch. Denn Mausi und ihre Begleitung nahmen hinten auf einer Gondel Platz. Der Herr an ihrer Seite sieht eigentlich verdächtig ihrem Ex-Freund Ernst Prost ähnlich. Klar, dass oe24 nachfragte. "Auf dem Foto sitzt Karl neben mir. Seine Frau Christine ist eine gute Freundin von mir."

Mausi Lugner mit Karl und Christine © privat ×

Mausis Traum-Ehemann

Also kein neuer potenzieller Ehemann? Schließlich würde sich Christina Lugner zum neuen Jahr eine Verlobung wünschen, wie sie gegenüber oe24 ausplauderte. An Angeboten mangelt es ihr aber definitiv nicht: "Die rennen mir hier in Lignano schon die Türen ein", sagte sie. Ihr Traummann müsste nicht unbedingt ein Adonis sein."Er sollte größer sein als ich, liebevoll und vor allem auch älter als ich", erklärt sie. Humor dürfe der Auserwählte aber natürlich auch gerne mitbringen. Sollte er die Öffentlichkeit scheuen, sei das überhaupt kein Problem für Mausi. Sie war schließlich bereits mehrmals in geheimen Beziehungen.





Die Weihnachtsfeiertage verbringt Mausi in Wien, Kitzbühel und auf Teneriffa. Gemeinsam mit Tochter Jacqueline und Leo Lugner möchte sie das Jahr Revue passieren lassen. Es wird das erste Fest ohne Richard Lugner.