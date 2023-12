Miss Europe hat ein Herz für Tiere

Auch in der stressigen Vorweihnachtszeit hat unsere Miss Europe Beatrice Turin nicht auf ihre vierbeinigen Lieblinge vergessen.

Bereits an ihrem Geburtstag im Oktober bat Beatrice Turin an Stelle von Geschenken um Spenden für das Tierheim Parndorf. Ihre prominenten Gratulanten spendeten damals 2.515 Euro für das Tierheim. Kurz vor Weihnachten war es dann soweit und die fesche Miss und wetter.at-Werbestar Bea konnte Parndorf-Tierärztin Claudia Herka das Geld übergeben. "Ich bin froh, hier meinen kleinen Beitrag zum Wohl der Tiere leisten zu können. Gerade zu Weihnachten geht es ja mehr ums Geben, als um das Nehmen", strahlt Bea im oe24-Talk.

Beatrice Turin © Privat ×

Ein Besuch im Tierheim Parndorf wäre aber nicht komplett, wenn sich die Miss nicht auch noch die Zeit nehmen würde, ihre vierbeinigen Lieblinge zu besuchen. Besonders angetan hat es ihr Schäferhündin Betty.

Beatrice Turin © Privat ×

"Wenn ich irgendwann einmal mehr Zeit habe, möchte ich auf jeden Fall auch einen Hund. Bei uns in Seyring ist es herrlich grün und er hätte viel Auslauf", blickt Bea in eine "tierische" Zukunft. Komplett wird ihre kleine Familie mit Ehemann Heimo aber erst, wenn ihr Kinderwunsch in Erfüllung geht. "Wenn ich 30 bin, steht die Familienplanung dann bei mir ganz oben auf der Liste", grinst die 28-Jährige.