Miss und Mister Austria 2023: Das sind die Gewinner

Die Wahl zur neuen Miss und Mister Austria ist geschlagen. Die Gewinner stehen fest.

Insgesamt standen 10 Finalistinnen und Finalisten zur Wahl. In drei bewerteten Catwalks versuchten die Kandidatinnen und Kandidaten, die Jury für sich zu überzogen. Am Ende gingen Valentina Bleckenwegner (23) und Alexander Höfner (27) siegreich hervor. Sie sind unseren neuen Miss und Mister Austria.

Drama gab es um Johannes. Der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer schaffte es zwar ins Finale, trat dort aber nicht an. Warum genau, er sich dagegen entschieden hat, ist derzeit noch unbekannt.

Die Siegerin Valentina kommt aus Hohenzell in Oberösterreich. Mister Austria Alexander ist beruflich als Fitnesstrainer beim Fitnessstudio "John Harris" tätig. In seiner Freizeit, so verrät es ein Blick auf sein Instagram-Profil, ist er gerne sportlich unterwegs.