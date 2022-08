Moretti: Erster Auftritt nach Quad-Unfall

Der Schauspieler und seine Ehefrau traten gemeinsam bei den Festspielen auf.

Sorge. Der Schock saß ihm tief in den Knochen, als seine Ehefrau Julia (51) mit einem Quad 30 Meter in die Tiefe stürzte. Jetzt kann Tobias Moretti (63) wieder aufatmen. Das Paar erschien nun gemeinsam bei den Salzburger Festspielen, nur wenige Wochen nach dem besorgniserregenden Sturz, nach dem Julia sich einer Operation an der Wirbelsäule unterziehen musste. Bei ihrem ersten Auftritt in der Mozartstadt habe sie laut Bild zwar noch Krücken tragen müssen, aber immerhin sei sie soweit fit, dass sie bereits mitkommen konnte.

Beruhigt. Tobias Moretti gab sich im Interview mit dem ORF erleichtert und zuversichtlich: „Sie fühlt sich wohl, sie ist am Leben. Sie ist nicht gelähmt, sie kann alles machen – und sie wird wieder die Alte werden. Und das ist natürlich großartig.“ Das klang kurz nach dem Unfall noch ganz anders.

Tobias Moretti selbst soll seine Frau am 16. Juni gefunden haben, „konnte sie befreien und die Rettungskette in Gang setzen“. Julia sei anschließend „mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck geflogen“ worden. Damals ließ die Familie ausrichten: „Wir feiern jeden Tag wie einen Geburtstag, denn es war wirklich knapp.“