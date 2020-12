Mucha: "Feiern mit 120 Leuten"

Zu Weihnachten tummeln sich zahlreiche VIPs auf den Malediven.

Abflug. Für Baumeister Richard Lugner soll es am 26. Dezember auf die Malediven gehen. Für Verleger Christian Mucha und dessen Gattin Ekaterina schon zwei Tage früher. „Wir fliegen am 24. Dezember los und feiern dann sozusagen Weihnachten mit 120 Leuten. Doch in unserem Fall ist das total legal, da wir alle Passagiere an Bord der Maschine sind.“ Mucha war es wichtig, nahe einer Insel mit guter medizinischer Versorgung zu sein. „Das sollte sich Herr Lugner auch anschauen“, rät er dem rüstigen Baumeister.