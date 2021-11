Sängerin und Kabarettistin Nina Proll wurde offenbar bei Facebook gesperrt.

Nina Proll sorgte am Donnerstag erneut für Aufregung. "Ich kann bis auf weiteres nicht mehr auf meine Facebook Seite zugreifen. Facebook verweigert mir seit einem Monat die Autorisierung.- Bin für jede Hilfe dankbar…" Eure Nina

Schon in der Vergangenheit wurden diverse Facebook Postings von ihrer Seite gelöscht, nun aber ist das Profil gesperrt. Nina Proll äußerte sich oftmals kritisch gegenüber der Corona-Maßnahmen, auch entfachte sie vor drei Jahren einen heftige Diskussion als sie sich zur "Metoo"- Bewegung äußerte. Zuletzt gab sie ihre Meinung in einem Interview zur 2G-Regelung bekannt: "Unmoralisch und menschlich verwerflich!"

Mucha mit bissigem Posting

Verleger Christian M. Mucha nahm Proll daraufhin auf Facebook auf die Schaufel. "Na geh - das ist ja menschlich noch verwerflicher als 2G und echt bloeb! Die frau ist ein Phänomaniac (!), besser bekannt als Coviderstandstroll", schreibt der 67-Jährige. "In bester Trumpl-Tradition verbreitet sie fast täglich ihre Ungustlfakes - und (man glaubt es nicht) das bringt ihr immer neu fette Schlagzeilen. So dumpf kann die ihre Backen gar nicht blähen, dass das nicht irgendwer - dankbar für den täglichen Skandalauswurf - fett bringt."

"Ob mit starken Sprüchen, Motivationsvideos im reigen ihrer Schraubspielerkollegengschaftlhuber oder mit Protestfurzen, wie wir doch alle ungerechterweise eingeschränkt werden. So wirst - über Nacht - zur Kicklschwester im Geiste und die braune jauche jubelt dir zu", so Mucha weiter.

"Wir werden sie auf Facebook echt missen. Gottseidank kann sie sich auf Instagram weiter äußern und verhindern, dass wir alle in eine 2G-Diktatur in Guantanamistelbach oder am Sibirriensee weggesperrt werden."