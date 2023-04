Muriel Baumeister hat Brustkrebs

Die österreichisch-deutsche Schauspielerin hat bereits einige Schicksalsschläge hinter sich gebracht

Trennung, Alkoholismus - Schauspielerin Muriel Baumeister hat in den vergangenen Jahren schon einiges durchgemacht. Dann kam auch noch die Diagnose Krebs dazu. Baumeister ist dennoch eine Frohnatur und erzählt im "Bunte"-Interview, wie sie all das überwunden hat.

Baumeister: "Bleibe immer positiv"

"Ich versuche immer positiv zu sein, insofern sehe ich unseren Anlass als schön an: Immerhin sitze ich hier, bin absolut zuversichtlich und kann sagen, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesem Krebs die Stirn zu bieten. Ich habe eine Antikörpertherapie gemacht, eine Chemotherapie, eine OP – und ich mache zurzeit immer noch Strahlentherapie. Damit habe ich nun fast ein Jahr meines Lebens zugebracht. Und vor einem Jahr, im Juli, war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde", erzählt sie.