Nach Corona-Erkrankung: Anna Netrebko ist wieder gesund

Nach ihrer Covid-19-Infektion ist die Opern-Diva wieder – fast – die Alte.

„Danke meine Freunde. Ich bin fast zu 100 Prozent zurück. Und ja, ich kann singen – kein Problem. Ich hatte eine mittlere bis schwere Lungenentzündung, aber nach zehn Tagen ist es wieder vorbei“ – so das Posting, auf das Tausende Fans bereits sehnsüchtig gewartet haben. Ob Anna Netrebko das Spital in der Zwischenzeit wieder verlassen durfte, ist noch nicht klar. In den letzten Tagen feierte der Opern-Star bereits ausgiebig in der Klinik, wo sie am Infusionsständer statt Medizin eine Weinflasche hatte.