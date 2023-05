Teya & Salena: Ersten Sieg bereits eingefahren

Noch vor dem ESC-Halbfinal-Auftritt wurde bekannt: Einen Sieg haben Teya & Salena bereits eingefahren. Sie bekamen den Preis für den besten Liedtext des Eurovision Song Contest 2023 gewonnen.

Teodora Spiric und Selina Maria Edbauer alias Teya & Salena haben zusammen mit den Co-Autoren Pele Loriano und Ronald Janeček den "Eurostory Best Lyrics Award 2023" für den besten Liedtext, mit dem Text von "Who The Hell is Edgar?", beim diesjährigen Eurovision Song Contest gewonnen. Der erste Eurostory Award für Österreich überhaupt. Zuletzt hatte Italien diesen Preis drei Mal in Folge gewonnen.

Auf Platz zwei landete der italienische Liedtext zu "Due vite", vorgetragen von Marco Mengoni und Platz drei ging an den armenischen Song "Future Lover" von Brunette.

So begründet die Experten-Jury das Voting für "Who The Hell is Edgar?": "Teya & Salena singen den witzigsten Eurovision-Text seit vielen Jahren. In der ersten Zeile: 'Es gibt einen Geist in meinem Körper und er ist ein Texter'. Also… die Mädchen sind von einem Schriftsteller besessen? Ja, genau. Und nicht irgendeinem Schriftsteller: 'Es ist Edgar Allan Poe.' Plötzlich gibt es ein literarisches Element in diesem Song Contest, denn sie beziehen sich wirklich auf den amerikanischen Autor, der für seine Geistergeschichten berühmt ist."