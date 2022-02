Nach Dschungel: Shitstorm gegen Tara

Kaum in Österreich angekommen, hat Tara Tabitha nur Ärger am Hals

Seit ihrer Ankunft in Österreich, ist die "Dschungelkönigin der Herzen" Tara Tabitha (28) vom Pech verfolgt. Erst stand sie am Gepäckband in Wien und wartete vergebens: "Ratet mal, wessen Koffer nicht angekommen sind", schrieb sie auf Instagram. Die nächsten Tage werde sie bei ihrer Oma verbringen, wie sie berichtet. Nach einem kurzen Schläfchen gingen dann die Wogen erneut hoch. Tara habe genug von "Menschen, die Lügen erzählen."

Seitenhieb gegen Filip Pavlovic

In einem Video droht Tara an, einer "gewissen Person" ein Drink ins Gesicht zu schütten. Die Fans sind sich sicher: Tabitha spricht von Filip Pavlovic. Er habe sie falsch dargestellt und das sei nicht fair. Die Fans des Dschungelkönigs verteidigen ihn: "Mädel bitte, das wird immer lächerlicher, was du da aufführst", "Bilde dir doch einfach nicht etwas ein, was nicht ist oder "Und der nächste verzweifelte Versuch Aufmerksamkeit von Filip zu bekommen… Ganz Deutschland hat direkt gemerkt dass er nur nett zu dir ist und da nicht mehr ist. Dass das bks heute bei dir nicht angekommen ist, ist nun wirklich nicht Filips Schuld" waren noch drei der nettesten Kommentare unter Taras Posting.

Kein Dschungelpaar

Für alle, die noch Hoffnung hatten, dass Filip Tara am Ende doch noch zu seiner Dschungelkönigin macht, scheint diese hiermit endgültig begraben zu sein